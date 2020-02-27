Албания во время председательства в ОБСЕ в 2020 году не собирается выдвигать новых инициатив по урегулировании ситуации на Донбассе.

Об этом заявил действующий председатель организации Эди Рама, сообщает национальное агентство “Укринформ”.

“Мне кажется, что не надо новых инициатив. Нам нужна реализация того, что уже есть. То, что мы предлагаем, это не новые инициативы. Это работа по поощрению выполнения тех договоренностей, которые есть. Если мы будем придумывать новые идеи, не выполняя то, о чем договорились, то продолжим разрушать те зачатки доверия, которые появились от того небольшого прогресса, который был достигнут”, – сказал он.

Также глава ОБСЕ акцентировал, что для реализации договоренностей нужна “добрая воля”.

“Для нас важно делать больше для обычных людей, пока крупные игроки будут пытаться решить большие вещи, большие проблемы. Мы будем рады помочь. Но я не считаю, что у нас есть возможности самостоятельно решить эти проблемы или что у нас есть больше возможностей, чем у крупных игроков “, – пояснил Рама.

Помимо того, албанский дипломат рассказал о своей поездке в Станицу Луганскую.

“Это было ощущение, что я нахожусь на съемочной площадке в Голливуде. Настоящая катастрофа”, – сказал он.