Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала нарушения режима прекращения огня на участке разведения сил и средств в районе Петровского.

Об этом говорится в новом отчете СММ ОБСЕ.

Наблюдатели сообщили, что во вторник, 7 января, неподалеку от места разведения сил и средств в Петровском были слышны взрывы.

“Расположенная в 2 км к востоку от Богдановки (контролируется правительством, 41 км к юго-западу от Донецка) СММ услышала два неопределенных взрыва и 30 выстрелов и взрывов из тяжелого пулемета и стрелкового оружия. Все они были на расчетной дальности 1-2,5 км к юго-востоку и, по оценке наблюдателей, произошли в зоне разведения возле Петровского”, — говорится в отчете.

Также СММ сообщила, что в этом районе был замечен мужчина в военной форме.

“В этом районе СММ также видела человека в военной одежде, который шел с двумя собаками рядом, а затем спустился в траншею рядом на северо-восточным углу области”, — отметили наблюдатели.