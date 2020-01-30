Об этом сообщили в штабе ООС.
Сообщается, что 27 января беспилотник представителей миссии зафиксировал на неподконтрольной правительству Украины территории Луганской области 4 самоходные гаубицы (2С1 “Гвоздика”, 122 мм) вблизи населенного пункта Богдановка и 2 буксируемые гаубицы (вероятно, Д-30 “Лягушка”, 122 мм) в населенном пункте Новогригорьевка. Указанная техника была размещена с нарушением линии отвода сил и средств.
“Своими действиями вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз демонстрируют нежелание соблюдать Минских договоренностей”, — подчеркнули в штабе.
- Ранее сообщалось, что на участке разведения в Петровском вооруженные формирования РФ обстреляли собственные позиции, чтобы сымитировать нарушение режима “тишины” со стороны украинских военных.