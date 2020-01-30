Специальная мониторинговая миссии ОБСЕ на Донбассе зафиксировала военную технику боевиков "Л/ДНР", размещенную с нарушением линий отвода.

Об этом сообщили в штабе ООС.

Сообщается, что 27 января беспилотник представителей миссии зафиксировал на неподконтрольной правительству Украины территории Луганской области 4 самоходные гаубицы (2С1 “Гвоздика”, 122 мм) вблизи населенного пункта Богдановка и 2 буксируемые гаубицы (вероятно, Д-30 “Лягушка”, 122 мм) в населенном пункте Новогригорьевка. Указанная техника была размещена с нарушением линии отвода сил и средств.

“Своими действиями вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз демонстрируют нежелание соблюдать Минских договоренностей”, — подчеркнули в штабе.