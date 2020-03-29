Об этом вечером 29 марта сообщил в своем Telegram-канале министр инфраструктуры Владислав Криклий.

“Только что Правительство приняло решение об обязательности соблюдения режима обсервации для тех украинском, которые возвращаются из-за границы”, — написал он.

Источник #Букв в Кабмине сообщил, что соответствующие меры планировалось применять с субботу, 28 марта.

“Должны всех кто после пятницы прилетает должны сидеть по гостиницам и санатории. План был такой”, — сообщил источник, добавив, что контроль за выполнением плана должен обеспечивать правительственный штаб по борьбе с COVID-19.

В сегодняшнем видеообращении Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что перечень локаций, в которых будут размещены эвакуированные украинцы, на данный момент еще не готов.

“Решается вопрос украинцев, которые не успели вернуться домой до 28 марта. Их дальнейшее возвращение самолетом, поездом, машиной ил пешком должно быть максимально безопасным для окружающих. Следовательно, будет предусматривать обязательную двухнедельную обсервацию. Сейчас мы готовим перечень этих локаций. Ними могу стать, в том числе, украинские отели, с которыми уже есть предварительные договоренности. Каждая локация будет подготовлена в строгом соответствии с требованиями министерства охраны здоровья”, — сказал он.

Стоит отметить, что в течение последних нескольких дней в Украину вернулись из-за рубежа несколько десятков тысяч граждан, в отношении которых такая мера как принудительная обсервация применена не была. В частности, 37,3 тысяч человек вернулись 27 марта. Из них несколько тысяч вернулись из Польши пешком. 27-29 марта из Таиланда вернулись 140 человек, еще 700 — из России.