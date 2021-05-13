Обшуки в підрозділах Київської міської державної адміністрації тривають. Цього разу слідчі дії відбуваються у департаменті архітектури. Мер Києва Віталій Кличко переконаний, що це — спроба тиску на нього особисто.

Про це сповістили у пресслужбі Київської міської прокуратури.

13 травня обшуки тривають у Департаменті містобудування та архітектури КМДА. Обшуки проводять у помешканнях керівників департаменту та пов’язаних з ними осіб.

Провадження стосується можливого зловживання службовим становищем під час погодження та видачі документів дозвільного характеру.

“Перевіряються факти можливого зловживання службовим становищем окремих посадових осіб Департаменту містобудування та архітектури, а також ряду фізичних і юридичних осіб, діяльність яких пов’язана із наданням послуг в сфері містобудування та архітектури, під час розгляду заяв та видачі містобудівних умов та обмежень на проведення робіт з будівництва чи реконструкції об’єктів нерухомості на території міста Києва та інших документів дозвільного характеру”, — пояснили в прокуратурі.

Що кажуть у КМДА?

Мер Києва та голова КМДА Віталій Кличко на засіданні Київради прокоментував обшуки в підрозділах КМДА. Він заявив, що правоохоронці “кошмарять” місцеву владу і чинять на неї тиск.

“Протягом останніх двох днів правоохоронці та податківці буквально кошмарять столичну владу. Такого не було в Україні навіть в махрові часи Януковича. Вриваються на комунальні підприємства, додому до їх керівників. Це якісь нальоти! […] Шукають корупцію. Як швидко блискавично і масово знайшлися якісь справи, що не витримують жодної правової критики. Я завжди, завжди акцентував на тому, що в нашій роботі нульова толерантність до корупції. І міська влада завжди відкрита і співпрацює в цьому напрямі з правоохоронними органами. Насправді те, що відбувається, – це тиск на столичну владу і придушення місцевого самоврядування. Тиск, давайте будемо відвертими, тиск на мене особисто!”.

Кличко переконаний, що правоохоронці виконують злочинні накази, а мета цих дій (мер називає це “брудною компанією”) — позбутися міського голови.