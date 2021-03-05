По итогам 2020 года доля медийной интернет-рекламы в Украине возросла на 41% — до 6,6 млрд грн, а поисковой сократилась на 13% — до 6,9 млрд грн.

Об этом говорится в исследовании комитета по вопросам интернет-рекламы при Интернет Ассоциации Украины (ИнАУ).

В частности, общий объем рынка интернет-рекламы в Украине возрос на 7% и составляет 13,5 млрд грн. При этом доля медийной интернет-рекламы составила 6,6 млрд грн, а поисковой – 6,9 млрд грн.

Аналитики отметили успешность сектора медийной рекламы. По сравнению с 2019 годом объем медийной интернет-рекламы увеличился на 41%. Больше всего денег вложили в цифровое in-stream видео (39%) и баннерную рекламу (35%).

Наблюдается стабильный рост доли programmatic. В частности, у агентств она выросла до 41,7%, а у продавцов – до 59%.

В 2020 году несколько возросла доля расходов на рекламу в социальных медиа и мессенджерах – до 46,2%.

При этом объем рынка поисковой рекламы в 2020 году уменьшился на 13% и составил 6,9 млрд грн. Отмечается, что эта тенденция обусловлена ​​уменьшением средней стоимости клика. Особенно отмечается снижение в таких категориях, которые дают наибольшее количество переходов, как Электронная коммерция, Транспортные средства и другие.

В первом полугодии 2020 года значительно упало количество переходов в категориях Путешествия и туризм и Искусство и развлечения. Это легко объяснить введением локдауна.

Средняя стоимость клика по итогам года составила 4,83 грн против 4,53 грн в 2019 году. Самая высокая стоимость клика оказалась в категории Закон и правительство – 14,03 грн, а самая низкая в категории Новости и медиа – 1,44 грн. Доля мобильного платного поиска выросла незначительно и составила 74%.

В этом исследовании приняли участие около 40 ведущих агентств, рекламных холдингов, сейлз-хаусов и издателей.