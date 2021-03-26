Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине может потерять мандат уже с апреля. Некоторые страны-участницы ОБСЕ блокируют его продолжение на следующий год.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины.

МИД отмечает, что некоторые государства-участники ОБСЕ сейчас блокируют решения о продлении мандата Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине на следующие 12 месяцев. Нынешний мандат миссии истекает 31 марта.

Министерство считает это неприемлемым и отмечает, что сворачивание деятельности СММ ОБСЕ будет играть на руку только Российской Федерации.

“Незаконная военная деятельность вооруженных формирований РФ на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей Украины останется вне поля зрения международного сообщества, прекратится международная фиксация нарушений государством-агрессором режима прекращения огня, что может привести к дальнейшей неконтролируемой эскалации”, — отметили в ведомстве.

Министерство обращает внимание на продолжительные усилия России, направленные на препятствование деятельности миссии. Полное прекращение мандата ставит под угрозу реализацию Минских соглашений и договоренностей “нормандского формата”, считают в МИД.

“Уже с начала апреля ОБСЕ может потерять свой ключевой инструмент содействия урегулированию российско-украинского вооруженного конфликта. Непродлении мандата СММ нанесет серьезный удар по авторитету ОБСЕ как региональной организации безопасности, выполнение положений по безопасности Минских соглашений и договоренностей “нормандского формата” критически усложнится без мониторинга миссии”, — отметили в министерстве.

Ведомство призвало все стороны “отказаться от деструктивной позиции, присоединиться к консенсусу и сделать возможным продолжение деятельности СММ ОБСЕ в Украине”.