ОБСЕ насчитала 950 обстрелов и взрывов от начала перемирия на Донбассе

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ.
“После заседания Трехсторонней контактной группы 22 июля, на котором была достигнута договоренность о дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня, начиная с 00:01 27 июля по конен отчетного периода СММ зафиксировала целом 950 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях (в том числе 173 взрыва, 2 пролетевших неопределенных боеприпаса и 13 осветительных ракет, а также 762 очереди и выстрелы) “, – говорится в отчете.
По данным наблюдателей, в течение прошлых выходных на Донбассе зафиксировано два нарушения режима прекращения огня.
В субботу, 5 сентября, прогремел взрыв неопределенного происхождения в районе юго-восточнее н. п. Светлодарск (подконтрольный правительству, 57 км к северо-востоку от Донецка).
В период с вечера 5 до вечера 6 сентября миссия также зафиксировала одно нарушение режима прекращения огня – взрыв неопределенного происхождения в районе Донецкой фильтровальной станции (ДФС, 15 км к северу от Донецка).
В Луганской области в период с вечера 4 до вечера 6 сентября СММ не зафиксировала ни одного нарушения режима прекращения огня.
Отметим, 6 сентября, Украина потеряла на Донбассе трех военнослужащих. Боевики дважды вели прицельный огонь по позициям ООС, во второй раз украинские защитники дали отпор.
Напомним, 6 сентября боевики нарушили перемирие в Донбассе. Оккупанты из гранатомета прицельно обстреляли украинские позиции вблизи Красногоровки. Обстрел имел место и по позициям ВСУ у Курахово (в 30 км от Красногоровки). #Буквы показывали, как выглядят позиции ООС после обстрела.
Командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Владимир Кравченко заверил, что если российско-оккупационные войска атакуют украинские позиции на Донбассе, то получат адекватный ответ “всеми силами и средствами”.
Также 6 сентября военнослужащие продолжают тушить очаги пожаров на территории Донецкой и Луганской областей. Во время эвакуации личного состава двое украинских защитников, обходя очаг огня в “серой зоне”, подорвались на неизвестном взрывном устройстве на минном поле противника.
- 5 сентября было распространено, в том числе в российских СМИ, заявление главаря боевиков “ДНР” Пушилина. В нем говорилось о том, что боевик распорядился нанести удар по позициям украинских войск в районе поселка Шумы (находится недалеко от оккупированной Горловки в Донецкой области). Причиной открытия огня якобы являются “незаконно возведенные инженерные сооружения в районе населенного пункта Шумы”.
- 6 сентября боевики устроили провокацию у н.п. Шумы в Донецкой области, где главарь “ДНР” угрожал открыть огонь по позициям ООС.
- Наблюдатели ОБСЕ (несмотря на заявления главаря боевиков) не зафиксировали никаких изменений на позициях украинских военных возле Шумов.
- Из-за заявления Пушилина Украины созвала экстренное заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе.