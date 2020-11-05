Об этом говорится в заявлении ОБСЕ, опубликованном 4 ноября.
Миссия наблюдения, проведенная совместно Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) и Парламентской ассамблеей ОБСЕ, пришла к выводу, что выбора 3 ноября были конкурентоспособными и хорошо управляемыми, несмотря на многочисленные вызовы, связанные с эпидемией.
Однако кампания, по мнению наблюдателей, часто вместо политической дискуссии включала безосновательные утверждения о мошенничестве на выборах.
Такие заявления не раз звучали со стороны Дональда Трампа и это, отмечают наблюдатели, подрывает доверие к выборам.
“Безосновательные утверждения о систематических недостатках, в частности от действующего президента, в частности, и в ночь выборов, подрывает доверие общественности к демократическим институтам”, – заявил Майкл Георг Линк, Специальный координатор и руководитель краткосрочной миссии наблюдателей от ОБСЕ.
В ОБСЕ осудили Трампа и за попытку ограничить подсчет голосов в некоторых штатах, в частности, в Мичигане и Пенсильвании. Это назвали попыткой ослабить доверие к избирательному процессу.
“В контексте COVID-19 и увеличения количества голосов по почте я обеспокоена попытками ограничить подсчет законно переданных бюллетеней. Огромные усилия, приложенные избирательными работниками, поддержанные многими привлеченным гражданами, обеспечили избирателям возможность отдать свой голос, несмотря на юридические и технические трудности и преднамеренные попытки действующего президента ослабить доверие к избирательному процессу”, – сказала Уршула Гачек, руководитель БДИПЧ в миссия наблюдения за выборами.
- Как сообщалось ранее, Джо Байден победил Дональда Трампа в штате Висконсин, получив поддержку 237 выборщиков из 270 необходимых для победы.
В штабе президента США Дональда Трампа уже заявили, что запросят пересчет голосов в штате Висконсин.
- Также Байден одержал победу в Мичигане, увеличив свою поддержку до 254 выборщиков. Кампания Трампа требовала остановить подсчет голосов в Мичигане.
- В Пенсильвании подсчет голосов замедлен за большого количества досрочных голосований и задержки почтовой службы. У Трампа уже заявляли о якобы фальсификации в этом штате.