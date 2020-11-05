Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, которая наблюдает за выборами президента США, раскритиковала Дональда Трампа за системные безосновательные заявления о фальсификациях.

Об этом говорится в заявлении ОБСЕ, опубликованном 4 ноября.

Миссия наблюдения, проведенная совместно Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) и Парламентской ассамблеей ОБСЕ, пришла к выводу, что выбора 3 ноября были конкурентоспособными и хорошо управляемыми, несмотря на многочисленные вызовы, связанные с эпидемией.

Однако кампания, по мнению наблюдателей, часто вместо политической дискуссии включала безосновательные утверждения о мошенничестве на выборах.

Такие заявления не раз звучали со стороны Дональда Трампа и это, отмечают наблюдатели, подрывает доверие к выборам.

“Безосновательные утверждения о систематических недостатках, в частности от действующего президента, в частности, и в ночь выборов, подрывает доверие общественности к демократическим институтам”, – заявил Майкл Георг Линк, Специальный координатор и руководитель краткосрочной миссии наблюдателей от ОБСЕ.

В ОБСЕ осудили Трампа и за попытку ограничить подсчет голосов в некоторых штатах, в частности, в Мичигане и Пенсильвании. Это назвали попыткой ослабить доверие к избирательному процессу.

“В контексте COVID-19 и увеличения количества голосов по почте я обеспокоена попытками ограничить подсчет законно переданных бюллетеней. Огромные усилия, приложенные избирательными работниками, поддержанные многими привлеченным гражданами, обеспечили избирателям возможность отдать свой голос, несмотря на юридические и технические трудности и преднамеренные попытки действующего президента ослабить доверие к избирательному процессу”, – сказала Уршула Гачек, руководитель БДИПЧ в миссия наблюдения за выборами.