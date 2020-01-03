Об этом сообщает Reuters.
В Пентагоне пояснили, что атака была проведена по указанию президента Трампа с целью защитить американцев, находящихся за рубежом.
“По указанию президента, американские военные предприняли решительные оборонительные действия… убив Касима Сулеймани, главу сил “Кудс” в составе Корпуса стражей Исламской революции, которая признана в США террористической организацией”, – сказано в заявлении.
По информации американского оборонного ведомства, генерал Сулеймани якобы “активно разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и военнослужащих в Ираке и по всему региону”. В США отметили, что Сулеймани и подконтрольные ему силы “Кудс” несут ответственность за смерти сотен американцев и военнослужащих.
В Пентагоне уверяют, что именно Сулеймани стоял за нападениями на военные базы, которые произошли в течение последних месяцев, включая атаку в Ираке 27 декабря, когда погибли граждане США и Ирака. Его же считают ответственным за атаки на посольство США в Багдаде.
В США резюмировали, что бомбардировка аэропорта Багдада была призвана предотвратить дальнейшие нападения со стороны Ирана.
Бывший посол США в ООН Никки Хейли заявила, что смерть Сулеймани “должна приветствоваться всеми, кто стремится к миру и справедливости”.
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