В Пентагоне заявили, что причастны к ракетным ударам по аэропорту Багдада (Ирак) и его окрестностям, в результате которых, по приказу президента Дональда Трампа, был убит командир иранского спецназа "Кудс" генерал Касим Сулеймани.

Об этом сообщает Reuters.

В Пентагоне пояснили, что атака была проведена по указанию президента Трампа с целью защитить американцев, находящихся за рубежом.

“По указанию президента, американские военные предприняли решительные оборонительные действия… убив Касима Сулеймани, главу сил “Кудс” в составе Корпуса стражей Исламской революции, которая признана в США террористической организацией”, – сказано в заявлении.

По информации американского оборонного ведомства, генерал Сулеймани якобы “активно разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и военнослужащих в Ираке и по всему региону”. В США отметили, что Сулеймани и подконтрольные ему силы “Кудс” несут ответственность за смерти сотен американцев и военнослужащих.

В Пентагоне уверяют, что именно Сулеймани стоял за нападениями на военные базы, которые произошли в течение последних месяцев, включая атаку в Ираке 27 декабря, когда погибли граждане США и Ирака. Его же считают ответственным за атаки на посольство США в Багдаде.

В США резюмировали, что бомбардировка аэропорта Багдада была призвана предотвратить дальнейшие нападения со стороны Ирана.

Бывший посол США в ООН Никки Хейли заявила, что смерть Сулеймани “должна приветствоваться всеми, кто стремится к миру и справедливости”.