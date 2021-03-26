Обстрел под Шумами: названо имя одного из погибших

В пятницу, 26 марта, вблизи населенного пункта Шумы Донецкой области в результате вражеского обстрела погибли четверо украинских защитников. Одним из погибших стал подполковник Вооруженных сил Украины Коваль Сергей Васильевич.

Об этом сообщили в воинской части А2641.

Отмечается, что Сергей Коваль – кадровый офицер, выпускник Каменец-Подольского военно-инженерного института.

Всю свою профессиональную жизнь он посвятил Вооруженным Силам Украины, пройдя сложный путь от командира взвода разминирования к командиру отряда поиска и обезвреживания самодельных взрывных устройств. Кроме того, погибший был участником миротворческих операций, а с начала российско-украинской войны регулярно находился на передовой. Подполковника Коваля неоднократно награждали ведомственными наградами.

“Мудрым командиром и патриотом своей страны подполковник Коваль Сергей Васильевич навсегда останется в наших сердцах. Весь личный состав Объединенного учебно-тренировочного центра Сил поддержки Вооруженных Сил Украины глубоко скорбит и выражает искренние соболезнования родным и близким Сергея Васильевича. Светлая память воину! Навеки в строю…”, – говорится в сообщении.

Напомним, что сегодня вооруженные формирования Российской Федерации осуществили обстрел позиций Вооруженных сил Украины. Отмечается, что в результате обстрела, четверо украинских военнослужащих погибли, двое получили ранения. Раненым воинам оперативно оказана первая медицинская помощь, их доставили в лечебное учреждение.

В то же время Украинская делегация в Трехсторонний контактной группе заявила, что собирается на экстренное внутреннее совещание для обсуждения этого обстрела.