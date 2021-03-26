Обстрел под Шумами: названо имя одного из погибших

Об этом сообщили в воинской части А2641.
Отмечается, что Сергей Коваль – кадровый офицер, выпускник Каменец-Подольского военно-инженерного института.
Всю свою профессиональную жизнь он посвятил Вооруженным Силам Украины, пройдя сложный путь от командира взвода разминирования к командиру отряда поиска и обезвреживания самодельных взрывных устройств. Кроме того, погибший был участником миротворческих операций, а с начала российско-украинской войны регулярно находился на передовой. Подполковника Коваля неоднократно награждали ведомственными наградами.
“Мудрым командиром и патриотом своей страны подполковник Коваль Сергей Васильевич навсегда останется в наших сердцах. Весь личный состав Объединенного учебно-тренировочного центра Сил поддержки Вооруженных Сил Украины глубоко скорбит и выражает искренние соболезнования родным и близким Сергея Васильевича. Светлая память воину! Навеки в строю…”, – говорится в сообщении.
Напомним, что сегодня вооруженные формирования Российской Федерации осуществили обстрел позиций Вооруженных сил Украины. Отмечается, что в результате обстрела, четверо украинских военнослужащих погибли, двое получили ранения. Раненым воинам оперативно оказана первая медицинская помощь, их доставили в лечебное учреждение.
В то же время Украинская делегация в Трехсторонний контактной группе заявила, что собирается на экстренное внутреннее совещание для обсуждения этого обстрела.
Как известно, с 00:01 27 июля 2020 года на линии соприкосновения на Донбассе должны придерживаться режима полного и всеобъемлющего прекращения огня. Однако российские оккупанты регулярно нарушают эти договоренности.
За последние месяцы на Донбассе увеличилось количество обстрелов со стороны оккупантов. Например, 12 марта было зафиксировано 14 нарушений режима прекращения огня, в результате чего один украинский защитник погиб, еще один получил боевое травмирование.
- 19 февраля СНБО принял тайное решение в связи с обострением в зоне ООС.
- 18 марта руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак на встрече советников лидеров “нормандской четверки” предложил принять заявление о возвращении к режиму полного прекращения огня на Донбассе.
- Президент Украины Владимир Зеленский признал, что после введения санкций в отношении Виктора Медведчука и телеканалов, которые с ним связывают, наблюдается обострение на Донбассе.