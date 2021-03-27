Covid-19 Украина

обновлено 27.03.2021 в 15:02

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26 марта

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Обстрел под Шумами: названы имена еще двух погибших военных

В пятницу, 26 марта, вблизи населенного пункта Шумы Донецкой области боевики убили четырех украинских воинов. Стали известны имена еще двух погибших.

Суббота, 27 марта 2021, 16:06

Об этом сообщают #Буквы.

Вследствие вражеского обстрела погиб 47-летний боец ​​10-й отдельной горно-штурмовой бригады Сергей Барнич. По данным главы Союза ветеранов АТО Калушского района Александра Соколовского, погибший воин проживал в Калуше под Ивано-Франковском.

В то же время Дубровицкий горсовет Ровенской области сообщил, что в результате обстрела под Шумами погиб 27-летний Максим Абрамович.

“Дубровицкая община с большой болью восприняла печальную весть: на Востоке погиб боец ​​с Дубровицы Максим Абрамович 1994 года рождения, умный, искренний, ответственный, неравнодушный, патриот Украины”, – сказано в сообщении.

Отмечается, что воин с 2017 по 2020 год защищал Украину на Донбассе. В декабря 2020 года он снова пополнил ряды ВСУ. Погиб 26 марта.

“Вечная память герою Украины – Максиму Абрамовичу, который отдал свою молодую жизнь за мир и покой на родной земле”, – говорится в сообщении.

Напомним, что сегодня вооруженные формирования Российской Федерации осуществили обстрел позиций Вооруженных сил Украины. Отмечается, что в результате обстрела, четверо украинских военнослужащих погибли, двое получили ранения. Раненым воинам оперативно оказана первая медицинская помощь, их доставили в лечебное учреждение.

В то же время Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе заявила, что собирается на экстренное внутреннее совещание для обсуждения этого обстрела.

Одним из погибших стал подполковник Вооруженных сил Украины Сергей Коваль. Имени четвертого погибшего пока не сообщают.

Как известно, с 00:01 27 июля 2020 года на линии соприкосновения на Донбассе должны придерживаться режима полного и всеобъемлющего прекращения огня. Однако российские оккупанты регулярно нарушают эти договоренности.

За последние месяцы на Донбассе увеличилось количество обстрелов со стороны оккупантов. Например, 12 марта было зафиксировано 14 нарушений режима прекращения огня, в результате чего один украинский защитник погиб, еще один получил боевое травмирование.

  • 19 февраля СНБО принял тайное решение в связи с обострением в зоне ООС.
  • 18 марта руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак на встрече советников лидеров “нормандской четверки” предложил принять заявление о возвращении к режиму полного прекращения огня на Донбассе.
  • Президент Украины Владимир Зеленский признал, что после введения санкций в отношении Виктора Медведчука и телеканалов, которые с ним связывают, наблюдается обострение на Донбассе.

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