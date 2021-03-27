Обстрел под Шумами: названы имена еще двух погибших военных

В пятницу, 26 марта, вблизи населенного пункта Шумы Донецкой области боевики убили четырех украинских воинов. Стали известны имена еще двух погибших.

Об этом сообщают #Буквы.

Вследствие вражеского обстрела погиб 47-летний боец ​​10-й отдельной горно-штурмовой бригады Сергей Барнич. По данным главы Союза ветеранов АТО Калушского района Александра Соколовского, погибший воин проживал в Калуше под Ивано-Франковском.

В то же время Дубровицкий горсовет Ровенской области сообщил, что в результате обстрела под Шумами погиб 27-летний Максим Абрамович.

“Дубровицкая община с большой болью восприняла печальную весть: на Востоке погиб боец ​​с Дубровицы Максим Абрамович 1994 года рождения, умный, искренний, ответственный, неравнодушный, патриот Украины”, – сказано в сообщении.

Отмечается, что воин с 2017 по 2020 год защищал Украину на Донбассе. В декабря 2020 года он снова пополнил ряды ВСУ. Погиб 26 марта.

“Вечная память герою Украины – Максиму Абрамовичу, который отдал свою молодую жизнь за мир и покой на родной земле”, – говорится в сообщении.