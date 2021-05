Про це повідомляє Times of Israel.

Станом на зараз відомо, що загинула одна жінка в результаті ракетного обстрілу центральної частини Ізраїлю. Також десятки людей отримали поранення.

Ракети були випущені по житловому району Тель-Авіва з Сектора Газа. Місцеві ЗМІ повідомляють, що було випущено 130 ракет.

Absolute barrage of rockets on central Israel Tel Aviv, including my home, from terrorists in #Gaza . #israelunderfire pic.twitter.com/tEJCmfYFpM

Одна з ракет, запущених з Сектора Газа, потрапила в нафтопровід Ейлат-Ашкелон. В результаті розриву ракети сталася пожежа. Пожежу видно з міста Ашкелон, поблизу якого і стався інцидент.

Крім того відомо, що один снаряд влучив в автобус у Холоні. В результаті чого чотири людини отримали поранення, двоє з них – серйозні.

One of the 100s of rockets that were just fired from Gaza toward Tel Aviv and central Israel exploded on a civilian bus.

Hamas’ intentions are clear: kill Israeli civilians.

We won’t stand by and let this happen. pic.twitter.com/aNsA3dlgMe

— Israel Defense Forces (@IDF) May 11, 2021