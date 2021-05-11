Про це повідомляє Times of Israel.

Станом на зараз відомо, що загинула одна жінка в результаті ракетного обстрілу центральної частини Ізраїлю. Також десятки людей отримали поранення.

Ракети були випущені по житловому району Тель-Авіва з Сектора Газа. Місцеві ЗМІ повідомляють, що було випущено 130 ракет.

 

Одна з ракет, запущених з Сектора Газа, потрапила в нафтопровід Ейлат-Ашкелон. В результаті розриву ракети сталася пожежа. Пожежу видно з міста Ашкелон, поблизу якого і стався інцидент.

Крім того відомо, що один снаряд влучив в автобус у Холоні. В результаті чого чотири людини отримали поранення, двоє з них – серйозні.

Одна з ракет вибухнула в Рішон ле-Ціоні. За попередньою інформацією, під час вибуху загинула жінка і ще одна людина була важко поранена.

Майже вся країна зараз піддається обстрілу. В аеропорту Бен-Гуріон припинено рух.

У свою чергу Ізраїль завдає удар по Палестині.

Ізраїльські сили заявили, що знищили командира протитанкового ракетного підрозділу ХАМАС Іяда Фатхі Фаїк Шаріра. Він відповідав за запуск протитанкових ракет по Ізраїлю.

“В даний час наші літаки завдають ударів по додаткових терористичних цілях в Газі”, — говорять в Міноборони країни.

В результаті обстрілу з боку Ізраїлю в Секторі Газа звалилося висотна будівля. Про це повідомляє радіостанція Dunya Al Watan.

Про жертви в результаті руйнування поки не повідомляється.