Вечером 29 октября в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) в результате вражеского обстрела, с использованием стрелкового оружия и РПГ, у Водяного и Золотого, двое украинских военных получили ранения.

Об этом сообщила украинская делегация в ТКГ.

В сообщении сказано, что вчера в 20:40 стало известно об обстреле по направлению Ужовка на Водяное из стрелкового оружия. В 21:45 сообщили о ранении военнослужащего одного из украинских соединений.

В 21:40 в районе Золотого-4, в результате применения противником БПЛА (сброс гранаты ВОГ-25) получил легкое ранение еще один украинский военнослужащий.

После этого стало известно, что раненым предоставили медицинскую помощь, а их состояние оценили, как удовлетворительное.

Вооруженные Силы Украины огонь в ответ не открывали.