Об этом сообщила украинская делегация в ТКГ.
В сообщении сказано, что вчера в 20:40 стало известно об обстреле по направлению Ужовка на Водяное из стрелкового оружия. В 21:45 сообщили о ранении военнослужащего одного из украинских соединений.
В 21:40 в районе Золотого-4, в результате применения противником БПЛА (сброс гранаты ВОГ-25) получил легкое ранение еще один украинский военнослужащий.
После этого стало известно, что раненым предоставили медицинскую помощь, а их состояние оценили, как удовлетворительное.
Вооруженные Силы Украины огонь в ответ не открывали.
- 28 октября состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в формате видеоконференции при участии делегаций Украины, Российской Федерации. Мероприятие модерировала ОБСЕ. Была согласована дата открытия двух новых КПВВ на Донбассе.