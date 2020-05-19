По состоянию на утро вторника, 19 мая, установлено местонахождение всех жильцов дома, который 18 мая обрушился в Одессе, жертв и пострадавших нет. Спасатели проводят подготовительные работы по демонтажу стены и кровли здания.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

“По состоянию на 7.00 19 мая проводятся подготовительные работы по демонтажу стены и кровли здания … Место нахождения всех жильцов дома установлено. Предварительно жертв и пострадавших нет”, – говорится в сообщении.

Всего привлечено 264 человека и 56 единиц техники, из них от ГСЧС 106 человек личного состава и 23 единицы техники, в том числе 2 кинологических расчеты.