Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
“По состоянию на 7.00 19 мая проводятся подготовительные работы по демонтажу стены и кровли здания … Место нахождения всех жильцов дома установлено. Предварительно жертв и пострадавших нет”, – говорится в сообщении.
Всего привлечено 264 человека и 56 единиц техники, из них от ГСЧС 106 человек личного состава и 23 единицы техники, в том числе 2 кинологических расчеты.
- Ранее сообщалось, что 18 мая в Одессе по улице Торговая, 20 произошло частичное обрушение стены пятиэтажного жилого дома.