В результате обвала на шахте "Южнодонбасская №1" в поселке Угледар (Донецкая область) погиб один горняк.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики и защиты окружающей среды.

Сообщается, что обвал произошел в ночь на 18 декабря. До 22 часов 18 декабря на шахте продолжались аварийно-спасательные работы. В результате аварии погиб 46-летней горняк Андрей Дарченков. Спасатели обнаружили его уже без признаков жизни.

В Минэнерго выразили соболезнования родным и отметили, что обстоятельства происшествия расследуют правоохранители. В случае обнаружения несоблюдения техники безопасности руководство шахты может быть привлечено к ответственности.

“Будет проверено условия труда и соблюдение требований техники безопасности во время горных работ. Жизнь человека — самая большая ценность, поэтому будут приняты меры по усилению ответственности как руководства, так и каждого работника в угольной отрасли”, — подчеркнули в Минэнерго.