Шевченковский суд Киева по обвинению в государственной измене и сотрудничестве с боевиками приговорил к 13 годам тюрьмы полковника ВСУ Ивана Безъязыкова.

Об этом сообщает “Медийная инициатива за права людей”.

Безъязыков в суде уверял, что никогда не соглашался на сотрудничество с боевиками. По словам полковника, боевики заставляли его выполнять определенные работы: работать с бумагами, вести телефонные разговоры, встречаться с определенными людьми. Но он уверял, что ни одно его действие не навредило ни государству, ни ее гражданам.

Адвокаты заявили, что прокуратура не предоставила ни одного прямого доказательства об участии в террористической организации и государственной измене. Ни один свидетель не свидетельствовал о его сотрудничестве с боевиками.

По данным Офиса генпрокурора, военнослужащий, находясь в плену с 25 августа 2014 на неподконтрольной украинской власти территории в Донецке, вступил в состав разведывательного управления незаконного вооруженного формирования РФ и занимал должность так называемого “заместителя начальника 1-го отдела по аналитической работе”. Этот подраздел “ДНР” был создан и контролировался должностными лицами ВС РФ, ФСБ РФ и представителями власти страны-оккупанта на неподконтрольной территории Донецкой области.

Там также отметили, что судебный процесс над полковником Вооруженных Сил Украины длился с августа 2017 года. “В суде доказано, что он собирал разведывательную информацию о передвижениях сил и средств украинских военных подразделений, задействованных в проведении антитеррористической операции на востоке Украины, допросах других пленных украинских военнослужащих и исполнял еще ряд преступных функций. Он действовал умышленно и осознавал, что такая деятельность нанесет ущерб государственной безопасности Украины”, – подчеркнули в ведомстве.