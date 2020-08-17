Об этом сообщила в Facebook народный депутат от “Европейской Солидарности” Ирина Геращенко.

“Неля Штепа, у которой я выиграла суд по ее иску о защите “чести и достоинства”, оспаривает это решение в кассации. Штепа требовала опровержения, что она звала войну на Донбасс. Ок, она призывала русский мир. При новой власти Штепа снова на белом коне и баллотируется в мэры Славянска, куда она и звала русский мир в 2014-м”, — написала Геращенко.

Сама Штепа с начала года анонсировала свое участие в предстоящих местных выборах. Так в январе 2020 года Штепа заявила в эфире славянского телеканала S-plus, что успеет подать свою кандидатуру и ее “никуда не закроют”.

“Те, кто сегодня надеются, что меня закроют и я не смогу подать свою кандидатуру на выборы городского главы, расслабьтесь. Я подам, я успею, никуда меня не закроют. Я не делаю никаких противоправных действий, я не принимаю наркотики, я не пью спиртное, я не курю, я веду моральный образ жизни. Живу одна, замужем только за Славянском”, — сказала Штепа.

В августе Штепа сообщила, что возглавила славянскую ячейку политсилы “Партия за Мир и Развитие”.

“Есть конечно те, кто бьется в конвульсиях потеряв надежду на то, что никакая партия меня не пригласит принять участие в судьбоносных выборах Украины. Но я хочу всем сказать, мне все равно на мнения завистников, мы с Вами впереди их, и мы знаем правду, кто что и когда. И если история не разложит все по полочкам, то это сделает Всевышний”, — прокомментировала Штепа.