Об этом сообщила в Facebook народный депутат от “Европейской Солидарности” Ирина Геращенко.
“Неля Штепа, у которой я выиграла суд по ее иску о защите “чести и достоинства”, оспаривает это решение в кассации. Штепа требовала опровержения, что она звала войну на Донбасс. Ок, она призывала русский мир. При новой власти Штепа снова на белом коне и баллотируется в мэры Славянска, куда она и звала русский мир в 2014-м”, — написала Геращенко.
Сама Штепа с начала года анонсировала свое участие в предстоящих местных выборах. Так в январе 2020 года Штепа заявила в эфире славянского телеканала S-plus, что успеет подать свою кандидатуру и ее “никуда не закроют”.
“Те, кто сегодня надеются, что меня закроют и я не смогу подать свою кандидатуру на выборы городского главы, расслабьтесь. Я подам, я успею, никуда меня не закроют. Я не делаю никаких противоправных действий, я не принимаю наркотики, я не пью спиртное, я не курю, я веду моральный образ жизни. Живу одна, замужем только за Славянском”, — сказала Штепа.
В августе Штепа сообщила, что возглавила славянскую ячейку политсилы “Партия за Мир и Развитие”.
“Есть конечно те, кто бьется в конвульсиях потеряв надежду на то, что никакая партия меня не пригласит принять участие в судьбоносных выборах Украины. Но я хочу всем сказать, мне все равно на мнения завистников, мы с Вами впереди их, и мы знаем правду, кто что и когда. И если история не разложит все по полочкам, то это сделает Всевышний”, — прокомментировала Штепа.
- Напомним, Неля Штепа — бывший мэр Славянска (2010 – 2014 ГГ.). Она была арестована 13 июля 2014.
- Политику инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекших гибель людей) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации) Уголовного кодекса Украины.
- Сначала суд избрал для нее меру пресечения в виде содержания под стражей. Впоследствии мера пресечения была изменена на круглосуточный домашний арест с ношением электронного средства контроля.
- Суд по делу Штепы до сих пор продолжается.