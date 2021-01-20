Об этом проинформировал ее адвокат Александр Тананакин.

Как известно, Штепе инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекших гибель людей) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации). Она была арестована 13 июля 2014 года. Сначала суд избрал для нее меру пресечения в виде содержания под стражей, затем ее постепенно смягчали.

Судебные разбирательства продолжаются до сих пор, при этом часто назначенные заседания не происходят по разным причинам. К тому же в течение последних 3,5 лет к политику не применялась мера пресечения.

Очередное заседание состоялось в среду, 20 января. Орджоникидзевский районный суд города Харькова принял решение частично удовлетворить ходатайство прокуроров, которые просили для Штепы круглосуточный домашний арест. Вместо этого была избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста сроком до 19 марта.

Штепа должна находиться по месту жительства с 22 часов до 05 часов следующих суток.