Об этом сообщает одесское издание “Думская”.

Коллегия судей признала мужчину виновным в похищении ребенка, убийстве и покушении на изнасилование (ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 152, п. 2, 9, ч. 2 ст. 115 УК Украины). Пункт о надругательстве над телом сняли (часть 1 ст. 197 УК), так как судьи посчитали это попыткой скрыть следы преступления.

Тарасов также должен будет выплатить семье убитой 800 тысяч гривен в качестве компенсации морального и материального ущерба. Адвокат потерпевших заявил, что эти деньги будут переданы детям-сиротам.

Отмечается, что потерпевшие планируют обжаловать приговор в апелляции.

Перед тем, как судья начал оглашать приговор, Тарасов порезал себе горло в зале суда. Обвиняемого госпитализировали, оказали ему медицинскую помощь, после чего его снова доставили в суд.