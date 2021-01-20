Об этом сообщает одесское издание “Думская”.
Коллегия судей признала мужчину виновным в похищении ребенка, убийстве и покушении на изнасилование (ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 152, п. 2, 9, ч. 2 ст. 115 УК Украины). Пункт о надругательстве над телом сняли (часть 1 ст. 197 УК), так как судьи посчитали это попыткой скрыть следы преступления.
Тарасов также должен будет выплатить семье убитой 800 тысяч гривен в качестве компенсации морального и материального ущерба. Адвокат потерпевших заявил, что эти деньги будут переданы детям-сиротам.
Отмечается, что потерпевшие планируют обжаловать приговор в апелляции.
Перед тем, как судья начал оглашать приговор, Тарасов порезал себе горло в зале суда. Обвиняемого госпитализировали, оказали ему медицинскую помощь, после чего его снова доставили в суд.
- Напомним, 13 июня 2019 году в селе Ивановка (Одесская область) пропала 11-летняя девочка Дарья Лукьяненко. 19 июня появилась информация, что тело ребенка обнаружили в ходе обыска в одном из домовладений в выгребной яме. Подозреваемого задержали.
- В качестве основной причины убийства Лукьяненко полиция рассматривает убийство на сексуальной почве. По словам полиции, подозреваемый заранее планировал свое преступление.
- Прокурор Одесской области Олег Жученко заявлял, что действия 22-летнего подозреваемого в убийстве и попытке изнасилования 11-летней Дарьи Лукьяненко в Ивановке Одесской области квалифицировали по четырем статьям.