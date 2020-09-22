Covid-19 Украина

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Обвиняемую в сепаратизме Нелю Штепу зарегистрировали кандидатом в мэры Славянска

Экс-мэр Славянска Неля Штепа, которую обвиняют в сепаратизме, снова баллотируется на пост городского головы. Ее уже зарегистрировали кандидатом.

Вторник, 22 сентября 2020, 22:43

Об этом политик сообщила в Facebook.

“Родные мои, теперь официально, я являюсь кандидатом на должность Славянского городского головы от Партии Мира и Развития! Нас с Вами ждёт победа! Вместе мы сделаем Славянск достойным, красивым и комфортным городом! Только вперёд!”, — написала она, прикрепив к посту фото удостоверения.

Напомним, Неля Штепа — бывший мэр Славянска (2010 – 2014 ГГ.). Она была арестована 13 июля 2014.

Политику инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекших гибель людей) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации) Уголовного кодекса Украины.

Сначала суд избрал для нее меру пресечения в виде содержания под стражей. Впоследствии мера пресечения была изменена на круглосуточный домашний арест с ношением электронного средства контроля.

Суд по делу Штепы до сих пор продолжается.

  • Штепа с начала года анонсировала свое участие в предстоящих местных выборах. Так в январе 2020 года Штепа заявила в эфире славянского телеканала S-plus, что успеет подать свою кандидатуру и ее “никуда не закроют”.
  • В августе Штепа сообщила, что возглавила славянский центр одной из политсил.
  • Согласно данным из открытых реестров, “Партия Мира и Развития”, кандидатом от которой является Неля Штепа, до недавнего времени называлась “Оппозиционный блок — Партия Мира и Развития”.
  • В июне 2019 эта политсила вместе с партиями “Оппозиционный блок”, “Возрождение”, “Доверяй делам”, “Наши” заключила Меморандум единства оппозиционных сил о совместном участии в парламентских выборах.
Теги: місцеві вибори, сепаратизм, Слов'янськ, Штепа

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