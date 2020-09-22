Обвиняемую в сепаратизме Нелю Штепу зарегистрировали кандидатом в мэры Славянска

Об этом политик сообщила в Facebook .

“Родные мои, теперь официально, я являюсь кандидатом на должность Славянского городского головы от Партии Мира и Развития! Нас с Вами ждёт победа! Вместе мы сделаем Славянск достойным, красивым и комфортным городом! Только вперёд!”, — написала она, прикрепив к посту фото удостоверения.

Напомним, Неля Штепа — бывший мэр Славянска (2010 – 2014 ГГ.). Она была арестована 13 июля 2014.

Политику инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекших гибель людей) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации) Уголовного кодекса Украины.

Сначала суд избрал для нее меру пресечения в виде содержания под стражей. Впоследствии мера пресечения была изменена на круглосуточный домашний арест с ношением электронного средства контроля.

Суд по делу Штепы до сих пор продолжается.