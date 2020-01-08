Музыкант и военный Андрей Антоненко (Riffmaster) рассказал, что "мина МОН-50", которую нашли у него, – обычный муляж, использовавшийся во время съемок.

Об этом он проинформировал в интервью изданию “theБабель”.

По словам Антоненко, этот муляж ему подарили на одном из концертов в зоне АТО.

“Зеленой фигней” я назвал муляж мины МОН-50 — пустой корпус, который не пригоден к использованию (по боевому назначению, – ред.). Мне с Сашей Положинским (певец, лидер группы “Тартак”, – ред.) этот корпус подарили на одном из концертов в АТО. Ребята всегда старались презентовать что-то необычное на память. Саша отказался, мол, отдайте Андрюхе, они в музей отдадут. Сам корпус пустой. Детали залиты клеем, чтобы нельзя было их достать, но чтобы было видно для обучения. К тому же в корпусе сделана специальная дырка, чтобы его нельзя было использовать по назначению. Это нам объяснили, когда дарили. То есть это была обычная зеленая коробка”, – отметил он.

Антоненко уточнил, что муляж появился у него дома совсем недавно, так как использовался в фотосессии ко Дню сержанта в качестве реквизита. День сержанта ВСУ отмечается в Украине 18 ноября.

“Мы ее использовали как реквизит для съемок. У меня дома она появилась по стечению обстоятельств недавно. Мы делали фотосессию ко Дню сержанта. Шел дождь. Мы поспешно сложили вещи, которые использовали для фотосъемки, в мою машину и рюкзак: шлем, наушники, другие вещи. Там оказалась и эта коробка. Все это я привез домой. А поскольку я ушел в отпуск, то завезти это на работу я просто не успел. Вот такая ситуация. Хотели с ребятами сделать из нее (муляжа мины, – ред.) роутер ради шутки”, – добавил он.