Об этом сообщает корреспондент #Букв.
Как сообщалось ранее, в среду, 5 февраля, Служба безопасности Украины нагрянула с обысками в здание по улице Куреневской, 18 в Киеве, где располагается редакция спецпроекта “Гроші” телеканала “1+1″.
Во время обысков сотрудники СБУ изъяли у журналистов два системных блока.
Обшуки в офісі 1+1: Співробітники СБУ вилучили два системні блоки+ В СБУ підтвердили зв'язок обшуків на «1+1» з прослуховуваннямhttps://bykvu.com/ua/bukvy/v-sbu-podtverdili-svjaz-obyskov-na-1-1-s-proslushkoj/
Gepostet von Букви am Mittwoch, 5. Februar 2020
Напомним, журналист Евгений Куксин, на рабочем месте которого проводились обыски, связал их с расследованием дела о так называемых “пленках Гончарука” — попавших в Сеть записях, сделанных во время рабочего совещания премьера, повесткой дня которого был вопрос о том, каким образом на пальцах объяснить несведущему в вопросах экономики президенту Зеленскому действия Кабмина и НБУ в монетарной политике.
Указанные записи, как известно, распространял непосредственно Александр Дубинский. Фотографы #Букв запечатлели переписку нардепа от фракции “Слуги народа”, бывшей журналистки телеканала “1+1” Ольги Смаглюк-Василевской, в которой она отказалась помочь своему коллеге Александру Дубинскому разгонять новость о прослушке Премьер-министра Алексея Гончарука.
- “1+1” связывает обыски, которые сегодня проводит СБУ, с деятельностью программы “Гроші”. Ее ведущим был нардеп от “Слуги народа” Александр Дубинский. Об этом идет речь в официальном заявлении 1+1media.
- Однако в Службе безопасности Украины подтвердили, что обыски на телеканале “1+1” связаны с делом о создании и хранении аудиофайлов, полученных незаконным путем.