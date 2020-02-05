В ходе обысков в редакции спецпроекта "Гроші" телеканала "1+1" правоохранители изъяли у журналистов 2 системных блока.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Как сообщалось ранее, в среду, 5 февраля, Служба безопасности Украины нагрянула с обысками в здание по улице Куреневской, 18 в Киеве, где располагается редакция спецпроекта “Гроші” телеканала “1+1″.

Во время обысков сотрудники СБУ изъяли у журналистов два системных блока.

СБУ VS 1+1 Обшуки в офісі 1+1: Співробітники СБУ вилучили два системні блоки+ В СБУ підтвердили зв'язок обшуків на «1+1» з прослуховуваннямhttps://bykvu.com/ua/bukvy/v-sbu-podtverdili-svjaz-obyskov-na-1-1-s-proslushkoj/ Gepostet von Букви am Mittwoch, 5. Februar 2020

Напомним, журналист Евгений Куксин, на рабочем месте которого проводились обыски, связал их с расследованием дела о так называемых “пленках Гончарука” — попавших в Сеть записях, сделанных во время рабочего совещания премьера, повесткой дня которого был вопрос о том, каким образом на пальцах объяснить несведущему в вопросах экономики президенту Зеленскому действия Кабмина и НБУ в монетарной политике.

Указанные записи, как известно, распространял непосредственно Александр Дубинский. Фотографы #Букв запечатлели переписку нардепа от фракции “Слуги народа”, бывшей журналистки телеканала “1+1” Ольги Смаглюк-Василевской, в которой она отказалась помочь своему коллеге Александру Дубинскому разгонять новость о прослушке Премьер-министра Алексея Гончарука.