Во время следственных действий в редакции спецпроекта "Гроші" телеканала "1+1" следователь от руки исправил протокол обыска.

Этот момент запечатлел корреспондент #Букв.

Как сообщалось ранее, в среду, 5 февраля, Служба безопасности Украины нагрянула с обысками в здание по улице Куреневской, 18 в Киеве, где располагается редакция спецпроекта “Гроші” телеканала “1+1″.

Вопросом заполнения протокола обысков, сбором понятых и подписей занимался один и тот человек. Правоохранитель отказывался представиться, несмотря на многочисленные просьбы журналистов.

“А чего это я должен представляться? Посмотрите в Интернете”, — сказал он в ответ на просьбу корреспондента #Букв представиться.

Непредставившийся правоохранитель передал всем участникам процесса заполненный протокол для ознакомления и проверки. Один из участников процесса обратил внимание на ошибку в протоколе: в документе указывалось, что он прочитан вслух, однако этого совершено не было. После правоохранитель исправил его, написав своей рукой поверх печатного текста написал в протоколе, что он был “передан для прочтения”.

В ходе обысков в редакции спецпроекта “Гроші” телеканала “1+1” правоохранители изъяли у журналистов 2 системных блока.

Напомним, журналист Евгений Куксин, на рабочем месте которого проводились обыски, связал их с расследованием дела о так называемых “пленках Гончарука” — попавших в Сеть записях, сделанных во время рабочего совещания премьера, повесткой дня которого был вопрос о том, каким образом на пальцах объяснить несведущему в вопросах экономики президенту Зеленскому действия Кабмина и НБУ в монетарной политике.

Указанные записи, как известно, распространял непосредственно Александр Дубинский. Фотографы #Букв запечатлели переписку нардепа от фракции “Слуги народа”, бывшей журналистки телеканала “1+1” Ольги Смаглюк-Василевской, в которой она отказалась помочь своему коллеге Александру Дубинскому разгонять новость о прослушке Премьер-министра Алексея Гончарука.

“1+1” связывает обыски, которые сегодня проводит СБУ, с деятельностью программы “Гроші”. Ее ведущим был нардеп от “Слуги народа” Александр Дубинский. Об этом идет речь в официальном заявлении 1+1media. Однако в Службе безопасности Украины подтвердили, что обыски на телеканале “1+1” связаны с делом о создании и хранении аудиофайлов, полученных незаконным путем.