Пересушенный воздух не менее вреден для здоровья детей и взрослых, чем излишне влажный. Он раздражает слизистые оболочки, способствует ослаблению иммунитета, приводит к головным болям.

Решить эту проблему можно, просто установив увлажнитель воздуха в своей квартире. На рынке представлено множество моделей от различных производителей ー достаточно просто подобрать оптимальный именно для вас.

WetAir MH-280

Открывает наш ТОП компактная модель от известного бренда WetAir. Компания широко известна на украинском рынке как производитель качественной и доступной климатической техники. Ее увлажнители не стали исключением. Прибор оптимально подходит для круглогодичного использования в:

квартирах;

офисах;

частных домах;

школьных учреждениях и т. п.

Помните, что средняя площадь обслуживания ー не более 35 кв. м.

Стильный корпус станет настоящим украшением вне зависимости от направления в интерьере. Ультразвуковая конструкция равномерно насыщает воздух влагой. Объема резервуара почти в 3 литра более чем достаточно для нескольких часов использования без стороннего вмешательства. А как только вода в резервуаре подойдет к концу, соответствующая информация отобразится на экране. В качестве приятного бонуса стоит отметить индикатор комнатной температуры.

Beurer LB 37

Такой увлажнитель станет настоящим украшением любой комнаты, во многом благодаря уникальному дизайну в виде капли. Площадь обслуживания поменьше, чем у предыдущей модели, ー всего 20 кв. м. Но наличие дополнительного функционала скрашивает этот момент.

Управление механическое, отсутствует подсветка кнопки, которая может раздражать и отвлекать в темное время суток. Малая мощность потребления энергии позволяет прибору работать максимально незаметно. Вам остается только наслаждаться увлажненным воздухом без малейших усилий с вашей стороны.

В качестве дополнительного преимущества — возможность использования увлажнителя Beurer в качестве аромалампы. Достаточно залить в отдельную емкость несколько капель ароматического масла, чтобы приятный запах распространился по всей квартире.

Philips HU4813/10

Компания Philips приложила максимум усилий при разработке этого увлажнителя. Футуристичный дизайн, лаконичный черный корпус, комфортное управление — прибор стоит того, чтобы обратить на него внимание. Дополнительно он не только увлажняет воздух, но и очищает его.

Оптимально подходит для комнат до 44 кв. м, что становится заметным в течение нескольких минут после активации. Автоматическая настройка режимов, тихая работа, предотвращение образования налета от жесткой воды — преимущества прибора говорят сами за себя.

Подобрать оптимальный вариант возможно для каждого — достаточно определиться с необходимым функционалом и выделенным бюджетом.