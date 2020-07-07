Решить эту проблему можно, просто установив увлажнитель воздуха в своей квартире. На рынке представлено множество моделей от различных производителей ー достаточно просто подобрать оптимальный именно для вас.
WetAir MH-280
Открывает наш ТОП компактная модель от известного бренда WetAir. Компания широко известна на украинском рынке как производитель качественной и доступной климатической техники. Ее увлажнители не стали исключением. Прибор оптимально подходит для круглогодичного использования в:
- квартирах;
- офисах;
- частных домах;
- школьных учреждениях и т. п.
Помните, что средняя площадь обслуживания ー не более 35 кв. м.
Стильный корпус станет настоящим украшением вне зависимости от направления в интерьере. Ультразвуковая конструкция равномерно насыщает воздух влагой. Объема резервуара почти в 3 литра более чем достаточно для нескольких часов использования без стороннего вмешательства. А как только вода в резервуаре подойдет к концу, соответствующая информация отобразится на экране. В качестве приятного бонуса стоит отметить индикатор комнатной температуры.
Beurer LB 37
Такой увлажнитель станет настоящим украшением любой комнаты, во многом благодаря уникальному дизайну в виде капли. Площадь обслуживания поменьше, чем у предыдущей модели, ー всего 20 кв. м. Но наличие дополнительного функционала скрашивает этот момент.
Управление механическое, отсутствует подсветка кнопки, которая может раздражать и отвлекать в темное время суток. Малая мощность потребления энергии позволяет прибору работать максимально незаметно. Вам остается только наслаждаться увлажненным воздухом без малейших усилий с вашей стороны.
В качестве дополнительного преимущества — возможность использования увлажнителя Beurer в качестве аромалампы. Достаточно залить в отдельную емкость несколько капель ароматического масла, чтобы приятный запах распространился по всей квартире.
Philips HU4813/10
Компания Philips приложила максимум усилий при разработке этого увлажнителя. Футуристичный дизайн, лаконичный черный корпус, комфортное управление — прибор стоит того, чтобы обратить на него внимание. Дополнительно он не только увлажняет воздух, но и очищает его.
Оптимально подходит для комнат до 44 кв. м, что становится заметным в течение нескольких минут после активации. Автоматическая настройка режимов, тихая работа, предотвращение образования налета от жесткой воды — преимущества прибора говорят сами за себя.
Подобрать оптимальный вариант возможно для каждого — достаточно определиться с необходимым функционалом и выделенным бюджетом.