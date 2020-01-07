Экологи выразили мнение, что появившиеся ранее оценки численности погибших при пожарах в Австралии животных могут быть сильно завышены.

Об этом идет речь в сюжете проекта BВC Reality Check.

Как сообщалось ранее, австралийские экологи предполагают, что в результаты лесных пожаров могли погибнуть более 480 миллионов животных.

В свою очередь эколог из Йоркского университета (Торонто, Канада) Колин Билл выразил мнение, что оценки его австралийских коллег могут быть преувеличены. В частности, из-за того, что большая часть птиц, проживавшая в сгоревших лесах, вероятнее всего не погибла.

“В тех районах Африки, где я работаю, по моему убеждению, очень мало птиц погибает непосредственно от пожара. Они, несомненно, способны улететь от места пожаров, и это, безусловно, так же в Австралии”, — сказал ученый.

В свою очередь Том Оливер, профессор прикладной экологии из Университета Рединга (Великобритания) отметил, что точно подсчитать количество пресмыкающихся, которые проживали в лесах и могли погибнуть, не представляется возможным.

“Оценок плотности для многих видов не существует, поэтому их приходилось оценивать по известной плотностью других видов. Для пресмыкающихся вообще нет оценки плотности отдельных видов, это лишь оценка одного исследования, которое подает цифру 10 особей одного вида на гектар”, — добавил Том Оливер.

А его канадский коллега подчеркнул,что также многие пресмыкающиеся могли уцелеть, поскольку живут в земле.

“Хотя трудно найти оценки того, насколько хорошо рептилии переживают пожара, в подобных районах Австралии большинство этих пресмыкающихся живет в земле. Почва — очень хороший теплоизолятор, и пресмыкающиеся, которые роют норы, способны показывать очень низкую смертность даже при сильных пожаров”, — сказал Колин Билл.

Также ученый добавил, что не исключено, что хотя количество погибших при пожаре животных может быть не настолько велико, многие из них могут не выжить в долгосрочной перспективе.

“Представляется крайне маловероятным, что большинство животных, пострадавших от пожара, действительно погибли, хотя есть сомнения относительно того, что они выживут в долгосрочной перспективе”, — добавил он.