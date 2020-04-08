Об этом заявил глава Днепропетровского областного совета Святослав Олийнык.

“Там произошло ежегодное собрание представителей баптисткой церкви. Как утверждают организаторы, они в этом году эти собрания отменили, но так или иначе на собрание съехалось несколько сотен человек из разных городов и даже стран. В общей сложности несколько сотен человек, которые размещались по домах. Часть из приезжих находится до сегодняшнего дня в Першотравенске”, – заявил Олийнык.

По его словам, именно Першотравенск стал очагом распространения вируса по области.