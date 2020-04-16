Правительства по всему миру используют мобильные приложения для слежки за пользователями в условиях эпидемии COVID-19. Это объясняется необходимостью контролировать контакты инфицированных людей, чтобы уменьшить распространение коронавируса. Однако, это вызывает озабоченность по поводу конфиденциальности.

Об этом сказано в статье, опубликованной на сайте американской медиакомпании CNBC.

Отмечается, что отслеживание контактов с помощью технологий внедряется, чтобы отслеживать контакты людей, заразившихся коронавирусом. Такие приложения могут помочь принимать рациональные решения относительно введения карантина и уменьшения распространения эпидемии.

Директор Центра по контролю и профилактике заболеваний Роберт Редфилд заявил, что США должны ввести “очень агрессивное” отслеживание контактов в сочетании с тестированием для борьбы с пандемией.

В статье также говорится, что регистрация необходимых данный через мобильный телефон является эффективной стратегией, однако это вызывает опасения относительно соблюдения прав на приватность.

В частности, некоторые приложения используют Bluetooth для уведомления людей, если они находятся рядом с кем-то, кто заражен коронавирусом, в то время как другие используют данные о местоположении GPS, которые труднее анонимизировать.

В США идет активная разработка таких приложений и существует несколько инициатив в разных штатах. В частности, группа исследователей из Массачусетского технологического института использует анонимные данные GPS и Bluetooth для регистрации взаимодействий между людьми и оповещения, если они вступают в контакт с кем-то с инфицированными. Еще два приложения разработаны Стэнфордским университетом Covid Watch и CoEpi, которые поддерживаются в разных регионах США.

В Европе также существует несколько проектов, направленных на разработку платформ отслеживания контактов для ограничения распространения инфекции. Отмечается, что такие технологии также могут быть жизненно важны для того, чтобы помочь вернуться к нормальной жизни и сыграть важную роль в разработке стратегии по постепенному снятию ограничений.

Национальная служба здравоохранения Великобритании создает приложение для отслеживания контактов, которое будет использовать Bluetooth для сбора анонимной информации о близости местоположения, чтобы предупредить кого-либо, если он находился рядом с зараженным человеком и ему необходимо самостоятельно изолироваться. В то же время, в Оксфордском университете рекомендуют, чтобы любое приложение для отслеживания контактов было дополнением к другим мерам, таким как социальное дистанцирование и тестирование.

В Азии, где изначально возникла вспышка коронавируса, действуют самые активные схемы цифрового отслеживания контактов. На прошлом месяце Сингапур выпустил приложение, которое обменивается сигналами Bluetooth на коротких расстояниях между телефонами.

Также приложения активно используются в Южной Корее, Китае и Гонконге.

Напомним, Страны Ближнего Востока, которые входят в Совет сотрудничества государств Персидского залива – Бахрейн, Саудовская Аравия, Катар, Оман, Кувейт и Объединённые Арабские Эмираты – используют инструменты искусственного интеллекта (ИИ) для борьбы с пандемией COVID-19.