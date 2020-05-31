Об этом на брифинге сообщил министр охраны здоровья Максим Степанов.

Итак, с 1 июня начнут работу:

бассейны;

фитнес-центры;

спортивные залы.

Заработает межобластное сообщение всеми видами транспорта.

“Что касается работы фитнес-центров, то перед входом в обязательном порядке должен проводиться температурный скрининг. Если температура тела выше 37,2, то в зал посетителя не допустят. Что касается количества занимающихся, то это должен быть один человек на 10 кв. м. Сотрудники фитнес-центров должны носить маски. Запрещается использование многоразовых полотенец”, – сказал Степанов.

По словам министра все еще под запретом функционирование SPA-зон и массажных кабинетов.

С 1 июня начинает работать межобластного сообщения, но только в тех областях, где это позволяет эпидемическая ситуация.

“Сообщение с областями, которые не соответствуют критериям министерства и не переходят на следующий этап смягчения карантина, происходит с ограничениями: заполняемость не более 50 % мест, обязательное использование средств индивидуальной защиты и др. В случае ухудшения эпидемиологической ситуации местные власти могут принять решение о прекращении такого транспортного сообщения”, – отмечают в Министерстве охраны здоровья.