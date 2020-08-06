Такое мнение она выразила в интервью изданию “Украинская правда”.

Так, отвечая на вопрос, кто для партии “Голос” “больший политический враг – Зеленский или Порошенко”, Рудык заявила: “Порошенко”.

На уточняющий вопрос, почему так, она ответила следующим образом: “Потому что Зеленский не пытается нас так сильно “обнять”, как “Европейская Солидарность”. Ну, то есть показать – так это же просто наша часть”.

При этом Рудык отметила, что есть моменты, по которым “Голос” может “работать вместе” с “Европейской Солидарностью” Петра Порошенко в Верховной Раде.

“Мы (с Порошенко и “ЕС”, – ред.) говорили о том, что, конечно, есть какие-то моменты, в которых оппозиционные силы должны работать вместе… Есть вещи, в которых мы можем работать вместе – вопрос России, вопрос войны, вопрос наездов на украинский язык. Совершенно точно у нас тут позиция очень похожа. Вопрос коррупции – здесь мы сразу оп и расходимся, вопрос Авакова – мы сразу оп и расходимся”, – сообщила она.

Глава “Голоса” также выразила недовольство, что на митинге в поддержку украинского языка под стенами Парламента использовалась партийная символика (речь, в частности, идет о символике “Евросолидарности”).

“Если мы, например, о чем-то договариваемся, что все выходят за язык без флагов партийных, ты приходишь – там есть чьи-то партийные флаги. Это красиво? Нет. Я бы выходила с флагом Украины и писала в Facebook, кто за что выходит… Пришли флаги конкретной партии, мы такие пожали плечами и подумали: “Ну, хорошо, ребята, с вами договариваться, как всегда”, – отметила Рудык.

В ответ на фразу журналиста о том, что “Евросолидарность” “поедает” избирателей “Голоса” в западных регионах, она выразила мнение, что “ЕС” там ведет на выборы “бандитов и карьеристов”.

“Могу с тобой долго спорить. Посмотри в списки, кого “ЕС” ведет на Западе: это какие-то бандиты и карьеристы. И именно у нашего электората есть глаза, чтобы увидеть и уши, чтобы услышать”, – считает Рудык.