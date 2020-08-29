Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

Министр отметила, что надеется легко перенесли болезнь.

“На данный момент я борюсь с болезнью. Не как министр, а как пациент, у которого положительный результат на COVID-19”, – написала Думбрэвяну.

Она также отметила, что следит за лечением, прописанным врачами и поблагодарила коллег из медицинской системы.

“Трудно, как морально, так и физически, но я следую предписаниям врачей, и надеюсь, что пройду через это”, – написала министр.