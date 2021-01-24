Глава Генерального штаба вооруженных сил Испании генерал Мигель Анхель Вильярроя ушел в отставку после того, как воспользовался служебным положением и вакцинировался от COVID-19 вне очереди.

Об этом сообщает El Pais.

Скандал разгорелся после появления информации о том, что испанские военные и политические деятели получили прививки от COVID-19, предположительно предназначенные для медицинских работников и людей в домах престарелых.

“Чтобы сохранить имидж вооруженных сил, генерал Вильярройя сегодня подал министру обороны заявление об отставке”, – говорится в заявлении ВС Испании.

По словам 63-летнего генерала, он никогда не пытался воспользоваться неоправданными привилегиями.

Его отставку приняла министр обороны Маргарита Роблес.

Увольнение Вильярройя произошло всего через день после того, как министерство внутренних дел уволило подполковника, отвечавшего за связь с гражданской гвардией, который также вакцинировался вне очереди.

В отчете обвиняется и несколько других сотрудников обороны в неправомерном получении вакцины. Роблес предупредила, что за этим могут последовать новые отставки.

Кроме того, из-за внеочередной вакцинации в отставку подали некоторые политики, в том числе и Мануэль Вильегас, советник по вопросам здравоохранения в юго-восточном регионе Мерсии.

Тем не менее Хавьер Геррерон, советник по вопросам здравоохранения испанского североафриканского анклава Сеута, отказался уволиться, заявив, что не нарушал никаких протоколов.

“Я не хотел, чтобы мне делали прививки”, – сказал он, добавив, что “не любит вакцины”.

Испания сильно пострадала от пандемии – на сегодняшний день там зарегистрировано 55 441 смертей от COVID-19 из почти 2,5 миллиона случаев заболевания.