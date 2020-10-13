Руководитель компании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) Евгений Дыхне рассказал о том, как борется с коронавирусом COVID-19.

Об этом он написал в Facebook.

Дыхне отметил, что он болеет уже девятый день. Неделю он был в Александровской больнице.

“Встречаю свой день рождения в одиночестве на самоизоляции. Сегодня девятый день моей маленькой личной борьбы с COVID-19, из которых почти неделю провел в Александровской больнице. Вирус повел себя со мной коварнее, чем с большинством людей в моем окружении, кто перенес его бессимптомно или с минимальными симптомами. Плохо мне стало очень резко”, – написал Дыхне.

По его словам, высокая температура держалась несколько дней и “не опускалась до нормальной” без медпомощи.

“Прилетев из Харькова 3 октября, я сделал тест прямо в аэропорту в лаборатории IMMD, и уже через шесть часов получил положительный тест. В принципе, тест нужен был только для “успокоения совести”. О том, что у меня “именно то”, я уже знал, потому что перепутать это состояние невозможно, если внимательно к себе прислушиваться”, – объяснил глава МАУ.

Также он рассказал, что его выписали из Александровской больницы, когда состояние стабилизировали. По его словам, когда стало лучше – было “стыдно там находиться”.

“Ощущение, что занимаешь чье-то место, причем того, кому нужнее, не покидало меня. Сошлись с лечащим врачом на том, что лечение я продолжу дома, на самоизоляции”, – отметил Дыхне.

Он также отметил, что не заразил никого из близких и ТОП-менеджеров компании.

Дыхне дал несколько советов о том, как “распознать” коронавирус и что делать в случае заражения.