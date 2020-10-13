Об этом он написал в Facebook.
Дыхне отметил, что он болеет уже девятый день. Неделю он был в Александровской больнице.
“Встречаю свой день рождения в одиночестве на самоизоляции. Сегодня девятый день моей маленькой личной борьбы с COVID-19, из которых почти неделю провел в Александровской больнице. Вирус повел себя со мной коварнее, чем с большинством людей в моем окружении, кто перенес его бессимптомно или с минимальными симптомами. Плохо мне стало очень резко”, – написал Дыхне.
По его словам, высокая температура держалась несколько дней и “не опускалась до нормальной” без медпомощи.
“Прилетев из Харькова 3 октября, я сделал тест прямо в аэропорту в лаборатории IMMD, и уже через шесть часов получил положительный тест. В принципе, тест нужен был только для “успокоения совести”. О том, что у меня “именно то”, я уже знал, потому что перепутать это состояние невозможно, если внимательно к себе прислушиваться”, – объяснил глава МАУ.
Также он рассказал, что его выписали из Александровской больницы, когда состояние стабилизировали. По его словам, когда стало лучше – было “стыдно там находиться”.
“Ощущение, что занимаешь чье-то место, причем того, кому нужнее, не покидало меня. Сошлись с лечащим врачом на том, что лечение я продолжу дома, на самоизоляции”, – отметил Дыхне.
Он также отметил, что не заразил никого из близких и ТОП-менеджеров компании.
Дыхне дал несколько советов о том, как “распознать” коронавирус и что делать в случае заражения.
- На днях Степанов заявлял, что МОЗ будет выступать за переход от адаптивного карантина (когда ограничения вводятся в зависимости от эпидемической ситуации) к усиленному карантину по всей стране в случае, если будет заполнено более 60% коек в больницах, которые принимают больных COVID-19. По состоянию на сегодня этот показатель — около 56%.
- 8 октября Степанов сообщил, что министерство здравоохранения Украины начало подготовку временных госпиталей для больных коронавирусом. Эти меры связаны со стремительным ростом заболеваемости в стране.