Видео с Лавровым в этой же маске опубликовала пресс-служба МИД РФ в своем аккаунте в TikTok.
В понедельник, 22 марта, в TikTok-аккаунте @midrussia появилось видео, в котором Лавров, за день до того отпраздновавший 71-й день рождения, щеголяет новой маской — подарком от журналистов.
“Журналисты пула подарили С.В.Лаврова маску. И маска, и надпись пришлись Министру впору”, — говорится в посте.
На видео можно увидеть министра, который находится с официальным визитом в Китае, в черной тканевой маске с надписью “FCKNG QRNTN”.
@midrussiaЖурналисты пула подарили С.В.Лаврову маску. И маска, и надпись пришлись Министру впору♬ original sound – МИД России
Примечательно, что на других фото Лаврова можно увидеть в той же одежде, но без маски, или же в другом костюме и обычной хирургической маске. Непосредственно кадры с “FCKNG QRNTN” сделаны во время путешествия по реке на встречу с главой МИД Китая Ван И.
- Ранее сообщалось, что Лаврову во время его визита в Боснию и Герцеговину подарили 300-летнюю позолоченную икону, которая была вывезена из Луганска.