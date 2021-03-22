Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров во время рабочего визита в Китай появился на публике в маске с неприличной надписью.

Видео с Лавровым в этой же маске опубликовала пресс-служба МИД РФ в своем аккаунте в TikTok.

В понедельник, 22 марта, в TikTok-аккаунте @midrussia появилось видео, в котором Лавров, за день до того отпраздновавший 71-й день рождения, щеголяет новой маской — подарком от журналистов.

“Журналисты пула подарили С.В.Лаврова маску. И маска, и надпись пришлись Министру впору”, — говорится в посте.

На видео можно увидеть министра, который находится с официальным визитом в Китае, в черной тканевой маске с надписью “FCKNG QRNTN”.

Примечательно, что на других фото Лаврова можно увидеть в той же одежде, но без маски, или же в другом костюме и обычной хирургической маске. Непосредственно кадры с “FCKNG QRNTN” сделаны во время путешествия по реке на встречу с главой МИД Китая Ван И.