Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
Коваль пишет, что осложнений, вызванных инфекцией, у него нет. В течение двух недель он будет находиться на самоизоляции.
“Друзья, к сожалению, COVID-19 добрался и до меня. ПЦР-тест показал положительный результат. Чувствую себя нормально. Осложнений нет. В течение двух недель – дома, но буду работать в онлайн режиме”, – написал он.
- Ранее сообщалось, что у министра охраны окружающей среды Романа Абрамовского обнаружили коронавирус COVID-19.
- За прошедшие сутки, 8 ноября, в Украине зафиксировано 8687 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19: из них детей – 350, медработников – 321.