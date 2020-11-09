Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Коваль пишет, что осложнений, вызванных инфекцией, у него нет. В течение двух недель он будет находиться на самоизоляции.

“Друзья, к сожалению, COVID-19 добрался и до меня. ПЦР-тест показал положительный результат. Чувствую себя нормально. Осложнений нет. В течение двух недель – дома, но буду работать в онлайн режиме”, – написал он.