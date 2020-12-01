Об этом сообщили источники #Букв.

По словам собеседников, его кандидатуру пролоббировал глава фракции “Слуги народа” Давид Арахамия.

Сегодня Гусев написал пост в Facebook, где ни подтвердил, ни опроверг слухи. Однако он отметил, что назначение зависит от воли президента.

Ранее Гусева также рассматривали как кандидата на должность министра обороны, но у нынешнего главы ведомства хорошие отношения с главой Офиса президента Андреем Ермаком.

Гусев возглавляет Херсонскую область с 2019 года. До этого работал в Минобороны и Нацагентстве инвестициям и управлению нацпроекта под руководством Владислава Каськива.