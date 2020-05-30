Главой полиции Винницкой области может стать Ищенко, который во время столкновений в Одессе, поддерживал сепаратистов, – активист

Руководителем ГУ Национальной полиции в Винницкой области может стать Иван Ищенко, который во время столкновений, произошедших в городе Одесса 2 мая 2014 года, поддерживал пророссийских граждан.

Об этом в Facebook написал волонтер и активист Роман Синицын.

“Знакомьтесь Иван Ищенко. В понедельник, по моей информации, его представлять в Виннице, как руководителя местной полиции (ГУНП области). Вместо уволенного вчера Педоса. 2 мая 2014 года в Одессе – Ищенко с Фучеджи и другими мусорами стояли на одной стороне с пророссийскими и российскими наемниками, которые из автоматического оружия расстреливали протестующих. Помогали и координировали сепаров”, – говорится в сообщении.

Синицын опубликовал также скриншот с видео с Ищенко и сепаратистами, которые стреляют в толпу.

“Доказательств на самом деле больше, но этот черт не в тюрьме и не убежал в Приднестровье. Более того, Ищенко стремительно рос по карьерной мусорской лестнице при главмусоре Одесской области Головину. Последняя должность – начальник УПД (Управление превентивной деятельности) ГУНП в Одесской области. С самых больших “тем” Ищенко – рыба-браконьеры по области, доли в перевозках, доли в незаконной торговле. Еще Ищенко давал приказ местному Беркуту жестко паковать одесскую ультра за баннер “Кремль, покайся” и названия украинских судов, захваченных страной-террористом: “Бердянск, Никополь, Яны Капу” и пиро-шоу на секторе. Это было два года назад. Теперь Ищенко возглавит полицию Винничины”, – отметил активист.

На данный момент #Буквы пытаются получить комментарий по этой информации от Министерства внутренних дел.

Напомним, в Броварах 29 мая утром произошла масштабная перестрелка. По предварительной версии полиции, произошел конфликт между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками.

К вечеру пятницы стало известно, что по делу о перестрелке был задержан 21 человек. Одного из них идентифицировали пользователи Сети.