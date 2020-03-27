Об этом сообщает пресс-служба Минздрава у Facebook.
“Минздрав призывает органы местной власти способствовать разработке алгоритмов, которые бы обеспечили эффективное функционирование таких сервисов в их регионах. В частности, показателен опыт Днепропетровской ОГА, которая подписала Меморандум о партнерстве с Сервисом поиска и доставки лекарств”, – говорится в сообщении.
Отмечается, что пилотный проект “ЛекарстваДома” позволяет заказывать медицинские средства онлайн или по телефону. Сервис уже начал работать в 5 районах Днепропетровской области: Днепровском, Криничанском, Новомосковском, Павлоградском и Криворожском. В ближайшее время он станет доступным и в других районах области.
“Для того, чтобы воспользоваться сервисом, необходимо выбрать лекарства на сайте Liki24.com, сформировать заказ и в способах доставки выбрать “Доставка Укрпочтой”. Заказ доставляется бесплатно. Заказать лекарства можно по телефону 068 296 14 52″, – объяснили в ведомстве.
В Минздраве подчеркнули, что заказы не принимаются на медикаменты, требующие специального температурного режима хранения, а также на препараты из перечня наркотических, психотропных средств и прекурсоров, на сильнодействующие или ядовитые лекарственные средства.
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