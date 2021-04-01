Министерство охраны здоровья и нардепы заявили о невыполнении в Одессе и области карантинных требований "красной" зоны и поручений правительства. Кроме этого, в статистике, которую подавал регион, обнаружили неточности.

Об этом шла речь во время заседания комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования 31 марта, информирует новостной центр Верховной Рады.

Во время заседания комитет заслушал глав облгосадминистраций и руководителей департаментов здравоохранения Николаевской, Херсонской и Одесской областей касательно оказания медицинской помощи, соблюдения карантина и вакцинации.

Особое внимание уделили ситуации в Одесской области, поскольку в регионе немало проблем. По словам заместителя главы МОЗ и главного санитарного врача Виктора Ляшко, Одесская область — одна из областей, проигнорировавших решение правительства и не перепрофилировавших для лечения больных COVID-19 все количество койкомест, которое было предусмотрено.

“В частности, из 4233 коек, которые должны были быть в Одесской области, перепрофилировали только 3839. Если посмотрим на обеспечение кислородом, то из 3300 […] было обеспечено только 2741”, — сообщил Ляшко.

Также, по словам Ляшко, статистика по занятым койкам и подключенным к кислороду, которая передавалась в МОЗ, не сходится с информацией пациентов и общественных организаций.

Кроме этого, выявлено, что Одесская клиническая больница на железнодорожном транспорте не принимает больных коронавирусом, хотя должна. К тому же заведения питания, несмотря на отнесение региона к “красной” зоне, работают.

В связи с этим комитет решил обратиться в Кабинет Министров с просьбой о проведении срочной проверки в регионе, и в Национальную полицию — касательно ситуации с больницей железной дороги. В регионе планируют провести срочное выездное заседание парламентского комитета.