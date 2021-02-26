В Одесской областной государственной администрации извинились за письмо по делу заключенного активиста Сергея Стерненко, отправленное представителям СМИ.

Об этом сообщают #Буквы.

Вечером четверга пресс-служба Одесской облгосадминистрации разослала представителям СМИ письмо с названием “Опровержение”, в котором извинилась за инцидент, имевший место ранее.

Как сообщалось, пресс-служба опубликовала от своего имени обращение с большим количеством грамматических ошибок, смысл которого сводится к тому, что митинги в поддержку активиста под ОПУ поддерживаются партией “Европейская Солидарность”. К обращению добавили также видео, в котором свою позицию относительно этих событий освещает нардеп от “Слуги народа” Александр Качура.

В вечернем “опровержении” пресс-служба ОГА — опять с ошибками — информирует, что изложенное в предыдущем письме не отражает позицию ОГА, и извиняется.

“Запись не является официальной позицией и носит информационный характер для понимания различных точек зрения политиков. Просим прощения за то, что не предоставили соответствующих объяснений. С уважением, пресс-служба Одеськой ОГА”, — говорится в письме.

Заключение Стерненко

Напомним, 23 февраля Приморский районный суд Одессы признал виновным одесского активиста Сергея Стерненко по делу по обвинению в похищении человека. Его лишили свободы на семь лет и три месяца с конфискацией 1/2 имущества.

В зале Приморского районного суда Одессы активист Сергей Стерненко позвонил президенту Владимиру Зеленскому и “поблагодарил” за приговор.

Активистов, которые пришли поддержать Сергея Стерненко, разозлил приговор — под судом раздавались взрывы петард и произошли столкновения.

О деле, по которому Стерненко получил приговор в деталях — в материале #Букв.

Ранее #Буквы рассказывали, что известно о Стерненко и открытых против него делах.

Акции в поддержку Стерненко

Во вторник на улице Банковой в Киеве прошла акция в поддержку одесского активиста Сергея Стерненко. #Буквы вели онлайн-трансляцию с митинга.

На место было стянуто немало силовиков. Кордон правоохранителей блокировал доступ протестующих в Офис президента, активисты время от времени пытались прорваться через него и требовали, чтобы к ним вышел президент Владимир Зеленский. Однако силовики оттесняли их, в частности, применяя газ.

В течение 3 часов, которые длилась акция на Банковой, между протестующими и правоохранителями возникали стычки. Активисты забрасывали стражей порядка файерами и снегом, петардами.

Около 21:30 начали появляться сообщения о первых пострадавших и задержанных во время акции.

Всего в ходе акции в Киеве задержали 24 человека, несколько десятков полицейских пострадали в результате столкновений.

После трех часов попыток прорваться в Офис президента протестующие объявили о бессрочной акции, которая должна начаться в субботу, 27 февраля.

Одновременно акции протеста проходили во Львове, Одессе, Ровно, Житомире и других городах Украины.