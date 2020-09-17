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Просьбу поддержать законопроект №3991 об изменениях в госбюджет-2020 глава ОГА отправил в чат группы “За Одещину”.

“Уважаемые коллеги! В четверг (17.09) в повестке дня пленарного заседания ВРУ стоит для принятия во втором чтении законопроект №3991 относительно изменений в государственный бюджет на 2020 год. Большая просьба поддержать указанный законопроект во втором чтении с учетом предложений комитета по вопросам бюджета! Это касается выплат зарплаты работникам райгосадминистраций!” – написал Куцый.

Большинство участников группы поставили плюсы и только один уточнил, что это законопроект по дорогам.

“3991 касается автомобильных дорог общего пользования и аварийных мостов. Где там идет речь о работниках РГА?” – спросил депутат.

Стоит отметить, что Верховная Рада сегодня приняла законопроект №3991 о внесении изменений в госбюджет на 2020 год.

Это проект изменений в бюджет, в котором в основном распределяются средства субвенций в местные бюджеты. Часть из них касается дорог, но не только.

Там же предусмотрено увеличение расходов на некоторые сферы медицины (например, по программе о внедрении экспериментальных и новых медтехнологий в учреждениях здравоохранения), на подготовку кадров учебными заведениями, на выплату зарплаты шахтерам, на оплату труда сотрудников СБУ.

Отдельно предусмотрено увеличение расходов по бюджетной программе “Осуществление исполнительной власти в Одесской области” (предусмотрено увеличить расходы на оплату труда, уменьшив расходы на коммунальные услуги и энергоносители).