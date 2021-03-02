Одесский школьник изобрел интерактивную маску, которая испытывает эмоции, реагирует на движения, открывает рот во время речи и показывает анимацию. Свое чудо техники он уже представил на различных форумах.

Об этом сообщает телеканал “Дом”.

15-летний Михаил создал светодиодную маску, вдохновившись другим своим увлечением – брейк-дансом. Теперь вместе с друзьями он делает клипы, где показывает свою работу.

Маска реагирует на эмоции человека, на движение головы, на речь. Если человек улыбается или злится, LED-аксессуар это сразу покажет.

Юный изобретатель отмечает, что идея создания маски никак не связана с пандемией коронавируса. Но сейчас Миша думает о том, как адаптировать маску и на время карантина.

“Планируем выход новой маски, которая ничем не будет отличаться от тканевой. Но есть одно “но”- у нее также сохраняется модуль с электроникой. Будет дисплейчик, который сможет показывать эмоции. То есть то же, что у большой маски, но с дизайном тканевой маски. Будет анимация, будет больше фишек. Можно будет пускать свой текст на этом дисплее”, – делится идеей Михаил Чумаченко.

Программированием школьник увлекся еще в 10-летнем возрасте. Занимался в секции IT-технологий.

Идею Михаила поддержали не только родители и учителя, но и сверстники, рассказывает его педагог Валентина Городецкая.

“Это тренд. Не нужно связывать это с пандемией, просто так совпало. Но это разные маски. У них немного разные цели. Но самое главное, что в этой маске сложилось все, Михаил смог применить свои знания”, – отмечает педагог.

Свое изобретение школьник уже представил на нескольких авторитетных форумах, в частности на знаменитом Web Summit. После этого на его разработку стали поступать заказы из разных стран.