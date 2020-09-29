Об этом он написал в Facebook.

“Суд дал мне снова ночной домашний арест в г. Киеве. Следующее заседание назначили на 09.10 11:00”.

Так, для активиста будут действовать ограничения с 21:00 до 06:00 утра следующего дня. Кроме того, он должен прибывать по требованию в суд, сообщать об изменении места жительства, работы и тому подобное.