Odessa Fashion Week FW 20-21 состоится с 22 по 24 августа в историческом месте, в отеле "Лондонская", который находится в самом сердце Одессы - на Приморском бульваре.

Как бы тривиально не звучала фраза “Просто и со вкусом”, но именно она как нельзя лучше характеризует современную моду. Главными трендами последних лет остаются натуральность, легкость, экологичность и минимализм. Именно эти модные тенденции, ставшие фаворитами у осознанного потребителя, будут основным лейтмотивом предстоящих показов на Odessa Fashion Week FW 20-21.

На модный пьедестал выходят простота линий, форм и тканей, объединенных концепцией #SustainableFashion (сознательная мода). Профессиональная неделя моды в Одессе стала своего рода модным миссионером в продвижении темы осознанного потребления, переработки и повторного использования ресурсов, материалов и, в конечном итоге, отходов. Все это является важной частью устойчивости и сознательной моды, поскольку снижает негативное воздействие индустрии на окружающую среду. Не исключением станут и предстоящие показы коллекций осень-зима 2020-21.

Лейтмотивом рекламного кампейна Odessa Fashion Week FW 20/21 послужила коллекция студентов художественно-графического факультета Южноукраинского национального педагогического университета имени К. Д. Ушинского под названием “Дыхание ветра”. Результатом творческой коллаборации дизайнеров Людмилы Богайчук и Марины Железняк стала коллекция, выдержанная в этно-стиле с использованием экологических материалов – льна и шифона. Дизайнеры придумали способ как дать вторую жизнь растениям – сделать их моно-отпечатки на ткани.

22 августа состоится торжественное открытие Odessa Fashion Week FW 2020-21 в Londonskaya Hotel (Приморский бульвар, 11), который станет эпицентром встреч дизайнеров, блогеров, инфлюенсеров и просто тех, кто желает быть в курсе модных тенденций. Помимо показов в программе мероприятия – выступления специальных музыкальных гостей, а также розыгрыши от партнеров мероприятия.

23-24 августа состоится Kids Fashion Days, где коллекции детской и подростковой одежды представят дизайнеры со всей Украины. С каждым годом детская индустрия моды приобретает все большую популярность во всём мире, а мнение детей имеет всё больший вес. Социальные сети и блогосфера привели к тому, что даже самые юные модники сегодня диктуют тренды, становятся самыми желанными, но в тоже время требовательными клиентами. Основной целью этого дня является популяризация украинских дизайнеров и брендов детской одежды, а также развитие детской модной индустрии в Украине.

24 августа ко Дню Независимости Украины состоится Independence Grand Fashion Show – грандиозное шествие моделей в одежде украинских дизайнеров и национальных вышиванках на одной из главных достопримечательностей города Одессы – Тещином мосту.

Тёщин мост – так называется пешеходный мост, который проходит над Военным спуском и соединяет бульвар Жванецкого с Приморским бульваром. С него открываются великолепные пейзажи на город, который хранит в себе многолетнюю историю, а также прекрасный вид на одесский порт. Рядом с Тещиным мостом находится Воронцовский дворец, украшает который известная в городе Колоннада.

Главной целью этого шоу является популяризация дизайнеров-участников недели моды, а также главных достопримечательностей города Одесса.

C 22 по 24 августа на территории Londonskaya hotel будет работать Trade Fashion Zone, где будут представлены одежда, обувь, аксессуары и украшения украинских дизайнеров, которые каждый из гостей сможет примерить и приобрести.

Обращаем Ваше внимание на то, что 1 августа в Украине начали действовать новые правила карантина, согласно которым регионы страны отнесены к следующим зонам: “зеленая”, “желтая”, “оранжевая” и “красная”. Одесса и Одесская область отнесены к “Зеленой зоне”, где предусмотрено:

— пребывание в общественных зданиях в масках или респираторах;

— проведение массовых мероприятий: не более 1 человека на 5 квадратных метров и др.

В связи с этим, количество приглашенных гостей и участников, находящихся на бекстейдже, будет ограничено. Данные ограничения будут компенсироваться прямыми эфирами в YouTube, Facebook и Instagram официальных страниц Odessa Fashion Week @odessafashionweek.

До встречи на самом масштабном модном событии этого лета!