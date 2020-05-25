Об этом сообщила пресс-служба Окружного административного суда Киева, который будет рассматривать иск.

Истец просит отменить приказ и истребовать у министерства все документы, на основании которых он был издан.

Приказ Минздрава №521 от 25 февраля 2020 года включил COVID-19 в один ряд с чумой, холерой, оспой, бешенством и еще 34 особо опасными инфекционными болезнями.

Как отмечается, суд принял рассматривать дело по правилам общего искового производства и назначил подготовительное заседание на 6 июня 2020 года.

COVID-19 – заболевание, вызванное последним из открытых вирусов семейства коронавирусов. До вспышки инфекции в Ухане, Китай, в декабре 2019 года о новом вирусе и вызываемом им заболевании известно не было. Первичная вспышка COVID-19 переросла в пандемию, охватившую многие страны мира, в том числе Украину.