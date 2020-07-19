Об этом сообщили в пресс-службе полиции в Одесской области.

“С сегодняшнего дня по поручению главы одесской полиции все аварийно сложные участки дорог международного и регионального значения будут круглосуточно контролироваться нарядами групп реагирования патрульной полиции”, – говорится в сообщении.

Также в пресс-службе отметили, что патрульные будут следить не только за скоростью авто, но и за поведением детей.

Позже произошло еще одно ДТП на трассе между Рени и Одессой с участием грузовиков “Газель” и МАN; погибли два человека.