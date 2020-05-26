Известного одесского поэта, писателя Андрея Хаецкого суд отправил в СИЗО на два месяца из-за пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, во время которого погибли 16 человек.

Об этом в Facebook сообщила местная журналистка Елена Ротари.

В 2019 году Хаецкий работал замдиректором Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, но за две недели до пожара 18 ноября выходит приказ о его увольнении.

Теперь Хаецкому вменяют нарушение правил пожарной безопасности, что повлекло жертвы.

На момент пожара 4 декабря 2019 года Андрей Хаецкий не числился в штате учебного заведения.

“4 ноября, он предупредил руководство колледжа, что увольняется по состоянию здоровья. Все, кто знаком с Андреем давно, знают, что у него была операция на сердце. Он по закону отрабатывает две недели, и 18.11 вышел приказ о его увольнении”, — написала Елена Ротари.

Стоит отметить, что странице Андрея Хаецкого в Facebook опубликован призыв собраться в четверг под стенами Одесского апелляционного суда, чтобы выступить в защиту арестованного.

Напомним, 4 декабря, в здании колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на улице Троицкой в Одессе произошел пожар. По основной версии правительственной комиссии пожар произошел из-за возгорания электрического оборудования.

В результате 16 человек погибли, десятки пострадали. 26 декабря в Одессе опознали 16-ю жертву пожара в колледже на Троицкой, 25 — это директор Института морской биологии НАН Украины, доктор биологических наук Борис Александров.