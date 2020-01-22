Одежда бренда Ким Кардашьян будет продаваться в магазинах сети Nordstrom

Об этом пишет CNN.

Товары от знаменитого бренда, которые в настоящее время возможно купить только через собственный веб-сайт лейбла, будут продаваться в 25 магазинах Nordstrom по всей Америке с 5 февраля.

Запущенный в сентябре прошлого года Skims специализируется на обтягивающей фигуру одежде и боди, и известен тем, что удовлетворяет разнообразные размеры и оттенки кожи. В ассортимент также входят нижнее белье, одежда для отдыха и аксессуары.

Объявляя о заключении сделки, в компании Nordstrom высоко оценили “предложение инклюзивного размера” и добавили, что это “важная общая ценность, которую имеет Skims”.

“Для меня это естественный выбор – выбрать Nordstrom в качестве первого розничного партнера Skims”, – отметила сама Кардашьян.