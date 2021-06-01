В Іспанії чоловіки-вчителі ходять на роботу у спідницях, щоб підвищити рівень обізнаності дітей про толерантність.

Про це повідомляє іспанська газета ABC.

Цей флешмоб почався ще восени 2020 року. Тоді в одному з навчальних закладів Іспанії через носіння спідниці відрахували студента. Викладачі не зрозуміли вибір одягу хлопця й скерували його до психолога.

Підтримати студента вирішив іспанський викладач Хосе Піньяс. У своєму Twitter чоловік опублікував фото у спідниці біля шкільної дошки.

“20 років тому я зазнав переслідувань та образ за свою сексуальну орієнтацію в інституті, де я зараз викладаю, багато викладачів, мене не розуміють. Я хочу підтримати студента Мікеля, якого відрахували та відправили до психолога за те, що він ходив на уроки у спідниці. #LaRopaNoTieneGenero (Одяг не має статі)”, – написав Піньяс.

Hace 20años sufrí persecución e insultos xmi orientación sexual en el instituto en el q ahora soy profesor, muchs profes, miraron para otro lado. Quiero unirme a la causa del alumno, Mikel, q ha sido expulsado y enviado al psicólogo por ir a clase con falda. #LaRopaNoTieneGenero pic.twitter.com/5PEN9vityY — Jose Piñas (@joxepinas) November 9, 2020

Згодом його колеги також приєдналися до цієї ініціативи й почали використовувати цей хештег. Однак найбільш популярним цей флешмоб став весною цього року.

Професор Мануель Ортега з університету Вірген де Саседон у містечку Вальядолід Педрахас де Сан Естебан кілька днів спостерігав за тим, як студенти робили гомофобські коментарі з приводу одягу свого одногрупника. Тоді він вирішив, що необхідно робити щось для того, щоб вони були більш толерантними.

Чоловік розповів про цей випадок своєму колезі професору Борху Веласкесу. Через деякий час викладачі вирішили, що їм необхідно приєднатися до ініціативи #LaRopaNoTieneGenero.

Наступного дня Веласкес та Ортега прийшли на роботу у спідницях.

“Школа, яка виховує повагу, різноманітність, спільну освіту та толерантність. Одягайся як хочеш! Ми приєднуємось до ініціативи #LaRopaNoTieneGisex”, – написали вони у соцмережах.

Веласкес та Ортега заявляють, що приєдналися до цієї ініціативи, щоб показати своїм студентам, що одяг не має нічого спільного зі сексуальними уподобаннями людини, а також не є причиною для насмішок чи дискримінації.

Інша іспанська газета El País розповідає, що у школі міста Педрахас вчитель прийшов із яскравим манікюром до школи, щоб підтримати свого учня, якого називали “педиком” за його вибір фарбувати нігті.

“Діти не можуть так ображати одне одного, це речі, які приходять з дому, і ви повинні подавати приклад”, – прокоментував свій вчинок вчитель.

У Севільї, викладачеві Мануелю Санчесу його учні заявили, що йому не личить улюблений рожевий светр, оскільки “такий колір для дівчинки”. Однак той зазначив, що “кольори не мають статі”, Отже, кожен може використовувати у своєму одязі тон, який йому більше подобається.

Показовим був випадок з професором Пабло Сантаеллою з Гранади, який заохочував своїх учнів “одягати одяг, який їм дуже подобався”. Чоловік й сам приходив на заняття у спідниці.

У такому одязі викладач навіть проводив заняття з фізичного виховання. Пабло розповів, що чув багато насмішок та принизливих коментарів, але цим вчинком він показав, що спідниці не повинні бути будь-якими стереотипами.

“Я отримав багато запитань, коментарів і навіть компліментів від студентів. Мої відповіді на всіх були природними, що робило їх менш важливими. Вони побачили, що я такий самий вчитель у штанах, як у спідниці”, – згадав він.

Щодня до флешмобу приєднується все більше педагогів.