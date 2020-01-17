Об этом сообщает корреспондент #Букв.
Санченко пополнил ряды нардепов от “Слуги народа”. Он прошел в Верховную Раду вместо Ирины Венедиктовой, которая ранее сложила полномочия в связи с переходом на должность временного главы Государственного бюро расследований.
Санченко был № 137 в партийном списке партии “Слуга народа” на внеочередных выборах в Верховную Раду в 2019 году.
Он является директором по правительственным отношениям и корпоративной социальной ответственности (Government relations, GR-коммуникациям) музыкального фестиваля “Atlas Weekend”.
Он также является основателем и руководителем конкурса красоты “СтудМисс Украины”.
Согласно данным движения ЧЕСНО, ранее Санченко был помощником депутата Верховной Рады 8 созыва Алексея Скрипника на общественных началах.
Кроме того, он указан как эксперт “Реанимационного пакета реформ”.
Новоназначенный нардеп уже объявил набор “классных профессиональных людей” в свою команду (в качестве помощников на общественных началах).
Друзі, від сьогодні я – народний депутат України.
В цьому відео розповідаю про напрямки, якими планую займатись.
Буде багато цікавої роботи, і тому мені потрібні класні професійні люди в команду.
Анкета в першому коменті.
Певно, в людей виникнуть запитання «Хто я?» та «Який я?». Тож запускаю активність #ЗнаюСанченка, в якій прошу вас, ДРУЗІ, написати історію чи замітку з даним хештегом, які даватимуть відповідь на ці запитання.
Опубліковано Санченком Олександром Пʼятниця, 17 січня 2020 р.
- 14 января Верховная Рада Украины досрочно прекратила депутатские полномочия Ирины Венедиктовой, которая ранее временно возглавила Государственное бюро расследований.
- 16 января в Центризбиркоме признали избранным и зарегистрировали народным депутатом Александра Санченко – директора по связям с госорганами музыкального фестиваля Atlas Weekend.