Директор по связям с госорганами музыкального фестиваля Atlas Weekend и основатель конкурса красоты Александр Санченко сегодня принес присягу народного депутата.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Санченко пополнил ряды нардепов от “Слуги народа”. Он прошел в Верховную Раду вместо Ирины Венедиктовой, которая ранее сложила полномочия в связи с переходом на должность временного главы Государственного бюро расследований.

Санченко был № 137 в партийном списке партии “Слуга народа” на внеочередных выборах в Верховную Раду в 2019 году.

Он является директором по правительственным отношениям и корпоративной социальной ответственности (Government relations, GR-коммуникациям) музыкального фестиваля “Atlas Weekend”.

Он также является основателем и руководителем конкурса красоты “СтудМисс Украины”.

Согласно данным движения ЧЕСНО, ранее Санченко был помощником депутата Верховной Рады 8 созыва Алексея Скрипника на общественных началах.

Кроме того, он указан как эксперт “Реанимационного пакета реформ”.

Новоназначенный нардеп уже объявил набор “классных профессиональных людей” в свою команду (в качестве помощников на общественных началах).

Друзі, від сьогодні я – народний депутат України. В цьому відео розповідаю про напрямки, якими планую займатись. Буде багато цікавої роботи, і тому мені потрібні класні професійні люди в команду.

Анкета в першому коменті. Певно, в людей виникнуть запитання «Хто я?» та «Який я?». Тож запускаю активність #ЗнаюСанченка, в якій прошу вас, ДРУЗІ, написати історію чи замітку з даним хештегом, які даватимуть відповідь на ці запитання. Опубліковано Санченком Олександром Пʼятниця, 17 січня 2020 р.